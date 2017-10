Uiterlijk 9 oktober uitspraak in zaak Lisse - Hoek

15:28 – De voorzieningenrechter in Utrecht doet uiterlijk maandag 9 oktober een uitspraak in de zaak over de veelbesproken strafschoppenreeks in het bekerduel tussen FC Lisse en HSV Hoek van vorige maand. Maandag vond de zitting plaats.



De reguliere speeltijd en verlenging leverden geen winnaar op in het treffen tussen Lisse en Hoek in de eerste ronde van de KNVB Beker. Penalty's moesten daardoor uitkomst bieden. De scheidsrechter besloot op eigen houtje de serie volgens het ABBA-systeem te laten afwerken. Dat houdt in dat de ene ploeg begint en daarna het andere team twee penalty's neemt. Vervolgens mag de eerste ploeg twee keer aanleggen vanaf elf meter, en zo verder.



In een aantal landen wordt met dat format, vergelijkbaar met een tiebreak in het tennis, geëxperimenteerd. Nederland zit daar niet bij en derhalve is het ABBA-systeem hier niet toegestaan. FC Lisse won de strafschoppenreeks met 5-4, maar de KNVB wil de serie opnieuw laten plaatsvinden. Dat moet volgens de bond op woensdag 11 oktober gebeuren, maar Lisse is het daar niet mee eens en heeft daarom een kort geding aangespannen.



Volgens de advocaat van Lisse is het standpunt van de KNVB in strijd met haar statuten. "De scheidsrechter beslist. Zijn besluiten zijn bindend en moeten te allen tijde worden gerespecteerd", zei hij volgens het ANP. Hij voorziet een chaos als achteraf scheidsrechterlijke beslissingen ingetrokken kunnen worden. "In elke wedstrijd maken de scheidsrechters fouten."



De KNVB stelt dat de directeur betaald voetbal een dergelijke beslissing wel mag nemen.