FC Barcelona steunt Catalonië en doet dinsdag niets

19:53 – Dat sport en politiek soms hand in hand gaan, bewijst de huidige situatie in Catalonië. Afgelopen zondag wilden de Catalanen stemmen voor onafhankelijkheid van Spanje, maar door dat plan werd een streep gezet door de Spaanse regering. Dat leidde tot onrust in Barcelona, waar de wedstrijd van FC Barcelona achter gesloten deuren werd gespeeld. De club heeft nu besloten om, net als de hele regio, dinsdag te gaan staken.



De Catalanen leggen dinsdag het werk massaal neer om te protesteren tegen de Spaanse regering. Het liep zondag helemaal uit de hand in de regio, toen de Spaanse politie hardhandig ingreep om het referendum te voorkomen. FC Barcelona laat maandag in een statement weten dat het meedoet aan de staking. "De club zal dinsdag dicht blijven", meldt de club. "De jeugdteams en het eerste elftal zullen niet gaan trainen."



Barcelona is niet de enige club uit de Catalonië die het werk neerlegt: ook Espanyol en Girona sluiten zich aan bij de actie.