Jupiler League-clubs kunnen dit seizoen niet degraderen

21:31 – De KNVB gaat kritisch kijken naar de huidige voetbalpiramide. Vandaag (maandag) hebben vertegenwoordigers van het amateurvoetbal en het betaalde voetbal een akkoord bereikt over het volgen traject naar vernieuwing van de piramide. Dat betekent dat de bond de komende maanden gaat onderzoeken hoe het beter kan en dat er dit seizoen geen promotie en degradatie tussen de eerste en tweede divisie zal plaatsvinden.



In maart 2018 moeten de vernieuwingen worden doorgevoerd, meldt de bond. Vandaag heeft er een buitengewone vergadering plaatsgevonden bij de KNVB waar bleek dat er onvoldoende draagvlak is voor piramideafspraken zoals de (extra) belofteninstroom, de verplichte promotie en de licentie-eisen. De KNVB-directies van amateur- en betaald voetbal hebben samen met hun achterban besloten hiervoor terug naar de tekentafel te gaan. Uiteindelijk moet dit leiden tot voorstellen waarover de bondsvergadering –bestaande uit amateur en betaald voetbal vertegenwoordigers - besluiten kan nemen. Dit plan moet in maart 2018 zijn afgerond, meldt de KNVB.



Voorzitter Michael van Praag is blij dat de KNVB nu verder kan. "Het is goed dat er nu een duidelijk traject ligt waarin iedereen zich kan vinden", zegt hij. "We moeten er samen uitkomen en daarom samen terug naar de tekentafel. Daar zullen we ons gemeenschappelijke doel moeten herbevestigen en samen moeten kijken hoe en waarmee we dat gaan realiseren. Dat vraagt van iedereen een open en coöperatieve opstelling. Geen loopgravendiscussie, maar een open dialoog. Geen vooringenomen stellingen, maar zonder randvoorwaarden het gesprek aangaan. Goed te zien dat alle partijen hier ook voor open staan.''