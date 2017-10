NEC stuurt kwakkelende Achahbar naar beloften

22:48 – Slechts 26 minuten heeft Anass Achahbar op de teller staan in dienst van NEC. De oud-speler van Feyenoord en PEC Zwolle blijft kwakkelen met zijn gezondheid en is zodoende naar het tweede elftal van de club gestuurd.



Dit omdat hij volgens technisch directeur Remco Oversier daar beter fit kan worden. "Hij had een snee in zijn voet met hechtingen, waardoor hij een paar weken niet kon spelen. Ook had hij last van zijn nek en schouderblad. Na de wedstrijd tegen FC Den Bosch is hij ziek geweest", legt Oversier uit aan De Gelderlander.



Een training bij het eerste elftal kan de aanvaller nu nog niet volhouden, stelt Oversier. "Bij PEC heeft Anass dezelfde uitdaging gehad. Hij gooit er niet met de pet naar. Hij kan voor een beperkte duur meetrainen met de selectie en daardoor is hij extra blessuregevoelig. Die cirkel willen we op deze manier doorbreken.''