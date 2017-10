Captain Robben realistisch: "Dit is wel heel, heel moeilijk"

23:13 – Wil Nederland zich nog kwalificeren voor het WK in Rusland, dan is er een wonder nodig. Dat beseft Arjen Robben ook. In aanloop naar de beslissende interlands tegen Wit-Rusland en Zweden zegt de aanvoerder van Oranje dat de weg naar Rusland loodzwaar is.



Met nog twee speelronden te gaan staat Nederlander drie punten en zes goals achter op Zweden. "Twee wedstrijden winnen is al een zware opgave", zegt Robben tegen de NOS over de duels met de Wit-Russen en de Zweden. "Als je dan ook nog met behoorlijk wat doelpunten verschil moet winnen... Zeg nooit nooit, maar dat is wel heel, heel, heel moeilijk."



Het doek kan komend weekend al vallen voor Nederland, dat zaterdagavond zelf speelt tegen Wit-Rusland. Ondertussen neemt Zweden het op tegen Luxemburg. "Veel is afhankelijk van wat er komend weekend gaat gebeuren. Op dit moment is het doelsaldo +6. Dat mag absoluut niet meer worden."