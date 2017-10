Vejinovic baalt stevig van blessure: "Dit komt hard aan"

2 oktober 2017 – Het seizoen van Marko Vejinovic is al voorbij. De verdedigende middenvelder van AZ heeft zondag tegen Feyenoord zijn voorste kruisband afgescheurd, waardoor hij maanden zal moeten revalideren. De huurling is kapot van het slechte nieuws.



Vandaag (maandag) kreeg de 27-jarige middenvelder na een MRI-scan te horen dat het mis was, maar daar was hij al bang voor. "Ik voelde op het veld wel dat het niet goed was. Maar ik speelde nog even door. Daarna liet ik me toch vervangen", vertelt hij aan het Algemeen Dagblad. Hij moet het slechte nieuws nu gaan verwerken. "Met mijn familie. En voor mezelf. Dit komt hard aan. Daarna ga ik zo hard mogelijk werken om weer terug te komen."



Na een moeizaam seizoen bij Feyenoord was Vejinovic nu juist lekker bezig in Alkmaar. "Ik was tot nu toe heel tevreden over het seizoen. En dan dit." AZ heeft Iliass Bel Hassani overigens weer bij de eerste selectie gehaald.