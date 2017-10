Ajax speelt in het stadion van FC Volendam tegen ASV De Dijk

11:04 – Ajax speelt in de tweede ronde van de KNVB Beker tegen ASV De Dijk in het KRAS Stadion van FC Volendam. Het sportcomplex van de amateurclub aan de Schellingwouderdijk werd door de politie als niet geschikt bevonden. Het onderkomen van de eerstedivisionst biedt daarom een uitweg.



Ook het Olympisch Stadion was in beeld als mogelijke locatie. "Voor ons heeft de doorslag gegeven dat als we de wedstrijd in Volendam spelen het veel minder organisatorische problemen met zich meebrengt", vertelde ASV-voorzitter tegenover Hetamsterdamschevoetbal.nl. "Als we de volgende ronde halen dan is het Olympisch Stadion zeker weer een optie."



Het KRAS Stadion biedt onderkomen aan 7400 toeschouwers. Ajax heeft recht op driehonderd kaarten. De andere tickets gaan volgens de voorzitter in de losse verkoop. Het Amsterdamse onderonsje staat gepland op woensdag 25 okobter om 18:30.