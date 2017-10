El Hamdaoui hoopt op Eredivisieclub: "Ik vind het wel goed hier"

12:32 – Mounir El Hamdaoui hoopt op een terugkeer in de Eredivisie. De spits, die sinds deze week zijn conditie op peil houdt bij AZ, is transfervrij en wil graag weer in Nederland aan de slag. Eerder diende hij al voor Excelsior, Willem II, AZ en Ajax in de Eredivisie.



"Ik ben sinds eind mei transfervrij en wilde weer lekker trainen", vertelt de Marokkaanse aanvaller tegenover RTV Noord-Holland. "Dit is wel even anders dan voor jezelf trainen."



In 2015 belandde El Hamdaoui ook al in Alkmaar na avonturen bij Fiorentina en Málaga. Destijds tekende hij een contract voor één jaar bij AZ, maar vertrok hij alweer na enkele maanden. De spits stapte destijds over naar Al-Taawoun uit Saudi-Arabië

.

Doordat Darije Kalezic, die hem naar het Midden-Oosten haalde, werd ontslagen, was er voor de aanvaller geen plek meer in de selectie. Of hij wederom terugkeert en voor de derde keer een contract tekent in Alkmaar, is nog niet duidelijk. "De voorkeur ligt in Nederland voorlopig. Ik zit nu op een leeftijd dat ik het wel goed vind hier. Een mooie club zou mooi zijn, op eredivisie-niveau", vertelde El Hamdaoui over zijn toekomst.