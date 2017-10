Wales moet Bale missen in cruciale WK-kwalificatieduels

12:38 – Gareth Bale ontbreekt de laatste WK-kwalificatiewedstrijden bij Wales. De nationale voetbalbond meldt dat hun sterspeler de duels met Georgië en Ierland moet missen. Een kuitblessure gooit roet in het eten van de speler die maandag in Wales eens niet tot speler van het jaar werd uitgeroepen.



Bale kon zondag ook al niet spelen bij Real Madrid. Desondanks vloog hij naar Cardiff, maar na een scan en overleg met Real Madrid is besloten Bale af te melden. Tom Bradshaw, spelend voor de Engelse Championship-club Barnsley, is opgeroepen als vervanger.



De afwezigheid van Bale is een behoorlijke domper, omdat Wales met Ierland in groep D in een hevige strijd is verwikkeld. De buurlanden strijden om de tweede plek en staan op maandag 9 oktober in Cardiff ook nog een tegenover elkaar.