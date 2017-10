Koeman blij met interlandbreak: "Goed voorbereiden"

21:32 – Ronald Koeman kent een slechte seizoensstart in de Premier League met Everton. Na zeven wedstrijden staat de club van de Nederlandse manager op een teleurstellende zestiende plaats. De trainer is dan ook blij met de interlandbreak in oktober.



Ondanks dat Everton-eigenaar Farhad Moshiri nog liet weten dat hij vertrouwen heeft in Koeman, krijgt de manager in Engeland veel kritiek vanwege de slechte resultaten. Tegenover Sky Sports stelt de Nederlandse trainer dat het goed is voor de selectie om de komende twee weken de zinnen even te verzetten. "Deze situatie is misschien wel even goed voor iedereen", doelt hij op de interlandperiode. "Als je verloren hebt en je hebt niet genoeg spelers om te trainen, dan is dat frustrerend. Het heeft allemaal te maken met het resultaat van het afgelopen weekend."



Everton ging in het laatst gespeelde duel met 0-1 onderuit tegen Burnley. "Ik hou ervan om te trainen met deze groep en te zien dat we vooruitgang boeken. Maar in deze situatie komt de interlandbreak niet slecht uit. We hebben nu twee weken de tijd om ons voor te bereiden op de komende wedstrijd", aldus Koeman, die het dan met Everton opneemt tegen Brighton & Hove Albion.