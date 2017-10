Feyenoord wil extra miljoenen in spelersgroep steken

23:03 – Feyenoord bracht dinsdag naar buiten dat de club over de afgelopen jaargang een flinke winst heeft geboekt. Over het afgelopen seizoen werd een nettowinst van 6,2 miljoen euro bijgeschreven. Die extra miljoenen wil de club vooral gebruiken om te investeren in de spelersgroep.



Commercieel directeur Mark Koevermans legt tegenover Feyenoord TV uit wat de regerend kampioen met het geld wil gaan doen. "Uiteraard is voetbal ons belangrijkste product, dat hebben we vorig seizoen kunnen zien. Hoe beter het daar gaat, hoe beter het met de hele organisatie gaat. Dan gaan de verkoop en de marketing ook makkelijker. Dus het grootste deel gaat naar het voetbal."



"Het betekent ook dat we kunnen blijven investeren in de selectie, Dat is uiteindelijk waar het om draait. We moeten op het veld de winst binnenhalen", vervolgt Koevermans, die vooral realistisch blijft. "Uiteindelijk is het zaak dat we sportief goed blijven presenteren. Maar we zullen af en toe een speler moeten blijven verkopen voor extra inkomsten. Dat weten we ook, maar vooralsnog is de club gezond."