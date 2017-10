Totti voorlopig niet als trainer terug op de voetbalvelden

9:36 – Francesco Totti wordt voorlopig toch nog geen coach in het betaalde voetbal. De AS Roma-legende kondigde twee weken geleden aan dat hij een trainerscursus voor het UEFA B-diploma ging volgen. Op die beslissing komt hij echter terug.



Een gebrek aan tijd voor de cursus is de reden dat de Capitano zich heeft afgemeld. "Francesco Totti heeft bewezen dat hij een groot kampioen is, op en naast het veld. Omdat hij vaak de lessen niet zou kunnen bijwonen, heeft hij uit respect voor zijn collega's en de opleiding besloten om voorlopig niet te beginnen met de cursus", laat de Vereniging van Italiaanse Coaches (AIAC) weten.



De plek van Totti wordt opgevolgd door Simone Perrotta, een voormalig ploeggenoot van Totti bij AS Roma. "Maar mocht Francesco in de toekomst de cursus nog eens willen volgen, is hij van harte welkom. We hopen hem ooit terug te zien", aldus de AIAC.