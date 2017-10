Mulder duikt na Spaanse wanpraktijken op bij RKC

9:36 – RKC Waalwijk heeft een oude bekende in de armen gesloten. Hans Mulder zal het seizoen afmaken bij de Brabantse Jupiler League-club, zo is officieel bevestigd. De middenvelder trainde sinds vorige week al mee in Waalwijk en heeft in deze periode een contract tot en met het einde van het seizoen verdiend.



Mulder doorliep de jeugdopleiding van RKC, waarvoor hij tussen 2006 en 2011 maar liefst 135 wedstrijden speelde. Na periodes bij Willem II en NEC werd de middenvelder een heuse avonturier, met omzwervingen in Denemarken, Spanje en India, waar hij samenspeelde met onder meer Alessandro del Piero en Roberto Carlos. Zijn laatste buitenlandse avontuur was bij Eldense, een club uit de Spaanse Segunda División. Daar vertrok Mulder, nadat er na een 12-0 nederlaag tegen Barcelona B matchfixingpraktijken aan het licht kwamen.



Nu keert Mulder dus terug bij RKC. "Deze zomer zijn er diverse ervaren middenvelders vertrokken. De afgelopen periode hebben Nikki Baggerman en Noël de Graauw een enorm goede ontwikkeling doorgemaakt, maar met de komst van Hans brengen we ons middenveld meer in balans", zegt algemeen directeur Frank van Mosselveld op de clubwebsite over de komst van Mulder. "Met Hans halen we een echte winnaar en een vechter op het middenveld die de duels niet schuwt. Met de ervaring die Hans heeft opgedaan in de verschillende landen en het feit dat hij met diverse wereldsterren heeft gespeeld voorzien we onze selectie opnieuw van een flinke kwaliteitsimpuls."



Op zondag 8 oktober kan Mulder weer voor het eerst in actie komen voor RKC, dat dan thuis tegen FC Den Bosch speelt.