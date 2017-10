Keizer heeft geëxperimenteerd en wil nu vastigheden krijgen

15:41 – Ajax-trainer Marcel Keizer is gematigd tevreden over de prestaties van zijn ploeg tot dusver. Volgens de oefenmeester moeten de Amsterdammers nu vooral op zoek naar vastigheden gaan. "We hebben wisselend gespeeld, echt gezocht naar iets", vertelt hij.



"Maar we zijn nu wel op een punt gekomen waarin we vastigheden moeten krijgen", beseft de oefenmeester tegenover Ajax TV. "Dat betekent overigens niet dat de opstelling al helemaal vast staat, maar wel dat we meer naar vastigheden moeten gaan werken."



Daarin kan buitenspeler David Neres de komende weken weleens het vertrouwen gaan krijgen van Keizer. De Braziliaan verkeert in goede vorm en is gemiddeld per 71 minuten betrokken bij een Ajax-goal. "Statistieken zijn een indicatie van wat je ziet. Hoelanger hij gaat spelen, hoe moeilijker het is om dat gemiddelde vol te houden. Maar als je beseft dat we qua gecreëerde kansen bovenaan staan, dan zijn we wel op zoek naar rendement."



Hoewel Ajax door de interlandweken geen wedstrijd heeft komend weekend, is het best mogelijk dat er een aantal spelers van het eerste bij Jong Ajax gaan spelen. "Dat hebben we de vorige keer met David Neres en Luis Manuel Orejuela ook gedaan. Dat kan nu ook prima. Voor een aantal jongens is het goed om ritme te houden."