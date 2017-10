UEFA gaat racisme Spartak Moskou-fans onderzoeken

16:59 – De UEFA is een onderzoek gestart tegen de supporters van Spartak Moskou. Naar verluidt hebben tijdens het UEFA Youth League-duel tegen Liverpool (2-1) van vorige week aanhangers van de Russische kampioen Bobby Adekanye racistisch bejegend.



De in Nigeria geboren Nederlands jeugdinternational kwam na een klein uur als invaller in het veld en werd bij vrijwel elk balcontact getrakteerd op apengeluiden. De uitspraak in het onderzoek, waarbij de UEFA zal oordelen over het gedrag van de Spartak-fans, volgt op 19 oktober.



Spartak wacht daarnaast nog drie straffen voor incidenten rondom de Champions League-wedstrijd tegen The Reds (1-1). Het gaat hierbij om ongeoorloofde spandoeken en liederen, het afsteken van vuurwerk en het blokkeren van de trappen op de tribunes. Hierover doet de ethische commissie van de UEFA uitspraak op 19 oktober.



Daarnaast werd de club van Quincy Promes na de groepswedstrijd tegen Maribor (1-1) al op het matje geroepen. Spartak kreeg 60.000 euro boete en mag geen fans meenemen naar de volgende uitwedstrijd in en tegen Sevilla.