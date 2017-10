Babel: "In mijn hoofd had ik de deur dichtgedaan qua Oranje"

18:25 – Zoals je in onze special kan lezen is het alweer van even geleden dat Ryan Babel bij het Nederlands elftal zat. Maar voor de cruciale WK-kwalificatieduels met Wit-Rusland en Zweden zit hij bij de selectie van Dick Advocaat. Dit tot zijn eigen verrassing.



"In mijn hoofd had ik de deur dichtgedaan qua Nederlands elftal", bekent de aanvaller van Besiktas tegenover de NOS. Liefst zes jaar is het geleden, dat Babel in het Oranje-shirt speelde. "95 procent van de spelers en staf ken ik niet persoonlijk. En Huis ter Duin is ook een beetje verbouwd. Ik moest weer even kijken hoe het ook alweer in elkaar zat."



Ondanks dat het even wennen is, heeft Babel er zin in. "Ik heb vertrouwen, ik voel me goed, ik zit lekker in mijn vel. Ik zie het als een heel leuke uitdaging om het Nederlands elftal te helpen op dit moment. We weten wat het doel is. Het is geen makkelijk doel, maar niet onmogelijk. Ik hoop dat ik mijn positiviteit kan overbrengen op degenen die dat nodig hebben."