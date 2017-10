Ajax-tiental stunt, Martens en Van de Sanden schitteren

21:32 – De Ajax Vrouwen zijn goed begonnen aan hun Champions League-avontuur. Op de Toekomst werd er dankzij een late goal van Linda Bakker met 1-0 gewonnen Brescia. Dit ondanks dat de ploeg van Benno Nihom ruim een uur met een vrouw minder speelde.



Ajax begon heel aardig bij haar Champions League-debuut en wist de Italiaans kampioen goed partij te bieden. Maar na een rode kaart voor Marjolijn van den Bighelaar hadden de Amsterdammers ineens een speelster minder op het veld staan. Mede dankzij keepster Eli Sarasola bleef het 0-0 tot de rust, al had de thuisploeg zelf ook nog een paar aardige mogelijkheden.



Na de pauze had Ajax de organisatie ondanks de ondertalsituatie het beter voor elkaar en was het zeker gelijkwaardig aan de bezoekers. Dat werd een paar minuten voor tijd beloond. Desiree van Lunteren gaf voor en Bakker kopte de 1-0 binnen. Volgende week is het tijd voor de returnin Brescia.



Martens schittert voor Barcelona

Lieke Martens kende voor Barcelona een goed Champions League-debuut. Tegen het Noorse Avaldsnes IL nam ze de openingstreffer voor haar rekening. In de tweede helft gaf ze een assist op Toni Duggan en nadat haar schot niet het doel vond, was Andressa Alves trefzeker in de rebound. Alleen in de 0-4 had ze geen aandeel.



Twee assists Van de Sanden

Ook Shanice van den Sanden had met haar Olympique Lyon een prima avondje. KKPK Medyk Konin won met maar liefst 0-5 en de rechtsbuiten van Oranje had een behoorlijk aandeel in de zege in Polen. Ze bereidde twee van de doelpunten voor.