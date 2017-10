Strenge richtlijnen rondom 'Ajax-fans' bij Feyenoord - Swift

21:52 – De komende bekerronde is een hele mooie voor Amsterdam. Niet alleen is er een Amsterdamse derby tussen ASV De Dijk en Ajax, maar ook mag het kleine ASV Swift afreizen naar Rotterdam om het daar op woensdag 25 oktober in de Kuip op te nemen tegen landskampioen Feyenoord.



Dit is voor veel Amsterdammers (Ajacieden) een kans om eindelijk weer eens het uitvak in de Kuip te mogen bevolken. Dit is immers al flink aantal jaar verboden tijdens de Klassieker. Maar Ajax-gerelateerde kleding of andere uitingen meenemen zijn verboden, zo benadrukken de amateurs op hun website.



De wedstrijd wordt zelfs behandeld als een risicoduel. "Alle personen die kaarten bestellen worden voorgelegd aan de gemeente en Ajax. Zij die niet door de screening komen, krijgen geen kaarten en ontvangen hun betaling retour", zo schrijft Swift. "Het klinkt allemaal erg streng voor een potje voetbal, maar zowel de gemeente Rotterdam, Feyenoord als AVV Swift wil middels deze wedstrijd laten zien dat Amsterdammers en Rotterdammers wel met elkaar naar een voetbalwedstrijd kunnen kijken, zonder rotzooi te trappen."