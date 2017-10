Vermaelen wel bij Rode Duivels: "Moeilijke situatie bij Barça"

4 oktober 2017 – De laatste keer dat Thomas Vermaelen minuten maakte in clubverband was op 9 april, toen hij namens AS Roma (waaraan hij verhuurd werd door Barcelona) twaalf minuten mocht invallen tegen Bologna. Toch bestaat de kans dat de oud-Ajacied namens België in de basis staat tegen Bosnië en Herzegovina of Cyprus.



"Het is een moeilijke situatie bij Barcelona", vertelt de verdediger tegenover Sporza. "Dat was op voorhand wel te verwachten. Maar ik probeer er het beste van te maken. In het voetbal kan het snel veranderen. Ik probeer fit te blijven en ben klaar als ze me nodig hebben."



Ondanks dat hij amper speelt - en dit seizoen zelfs pas een keer bij de selectie zat - mikt hij niet per definitie op een vertrek uit Camp Nou. "Ik denk nog niet aan januari, dus ik kan nu nog niets over mijn toekomst zeggen."