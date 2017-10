Gestopte Touré wordt assistent van Wilmots bij Ivoorkust

17:38 – Kolo Touré gaat aan de slag bij de nationale ploeg van Ivoorkust. De onlangs gestopte verdediger heeft zich als assistent-trainer van de hoofdmacht verbonden aan de bond van het Afrikaanse land.



Touré gaat fungeren als assistent van Marc Wilmots, die de hoofdtrainer van Ivoorkust is. De 36-jarige oud-verdediger gaat zijn werk bij de bond combineren met zijn werk bij Celtic. Ook daar is hij onlangs begonnen als assistent-trainer. Vrijdag zit Touré tegen Mali voor het eerst op de bank bij Ivoorkust.



Touré werd in 2002 ontdekt door Arsenal. In 2009 vertrok de verdediger bij The Gunners en speelde hij achtereenvolgens voor Manchester City, Liverpool en Celtic.