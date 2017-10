Willem II verslaat Club Brugge bij rentree Ogbeche

18:47 – Het is een uitstekende dag voor Willem II. Niet alleen werd er in een oefenwedstrijd knap gewonnen van Club Brugge, ook maakte spits Bartholomew Ogbeche zijn rentree na een zeer lange absentie.



Ogbeche kwam acht maanden geleden voor het laatst in actie, maar is op de weg terug. Dat heeft de Nigeriaan donderdag bevestigd in de oefenwedstrijd tegen Brugge waarin hij basisspeler was. De aanvaller hield het dertig minuten vol. De rentree van Ogbeche is goed nieuws voor Willem II, aangezien de club in een moeilijke positie zit in de Eredivisie en de goals goed kan gebruiken.



Tegen Brugge, de koploper van België, werd het enige doelpunt gemaakt door een andere spits: Fran Sol. De Spanjaard schoof een halfuur voor tijd een penalty tegen de touwen in het besloten oefenduel.