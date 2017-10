Vitesse is positief ondanks meer dan tien miljoen euro verlies

19:08 – Vitesse heeft donderdag haar jaarcijfers over het boekjaar 2016/2017 gepresenteerd en de club heeft over die periode rode cijfers geschreven. De Arnhemmers melden een verlies van 10,2 miljoen euro, maar is desondanks positief gestemd. Het jaar daarvoor bedroeg het verlies nog 13,3 miljoen euro.



Wat meespeelt is dat de winst van de KNVB Beker, de Europa League-gelden en het grootste deel van de transferinkomsten pas in het volgende financiële jaar zijn opgenomen. De deals die gesloten werden over Zhang, Nakamba, Vako en Room tellen allemaal pas mee in het nieuwe boekjaar. Het doel van de club is dan ook om in het nieuwe boekjaar 'break-even' te draaien. Vitesse meldt dat de club op koers ligt om dat te realiseren.



Algemeen directeur Joost de Wit geeft dan ook een positieve reactie op de jaarcijfers. "Met een dalend verlies ligt Vitesse op koers van de beoogde financiële planning. We willen de bedrijfslasten stabiel houden, maar wel investeren in de selectie om deze op sterkte te houden en daarnaast ook investeren in de organisatie om de omzet te verhogen. Hierbij kunnen we rekenen op steun van onze eigenaar en de Raad van Commissarissen."