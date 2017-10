Eindelijk goed nieuws voor Palace: Zaha op weg terug

21:49 – Er is eindelijk goed nieuws over Crystal Palace te melden. De club uit Londen staat roemloos onderaan in de Premier League, maar krijgt op korte termijn wel weer de beschikking over haar smaakmaker. Wilfried Zaha is namelijk op de weg terug.



De buitenspeler kwam in actie op de eerste speeldag, maar raakte snel daarna geblesseerd aan zijn knie. De aanvaller staat zodoende al sinds 12 augustus buitenspel. Daar komt echter snel een einde aan, aangezien hij zich vandaag weer heeft laten zien op het trainingsveld van de puntloze hekkensluiter. Het is nog niet precies duidelijk wanneer Zaha, die zes competitieduels heeft gemist, weer kan spelen.