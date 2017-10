Groep C: Duitsland wint en kan de vliegtickets boeken

22:36 – Zoals verwacht heeft Duitsland in deze negende speelronde van de WK-kwalificatie aan alle twijfel een einde gemaakt. Onze oosterburen wonnen de uitwedstrijd tegen concurrent Noord-Ierland simpel met 1-3 en zijn daardoor zeker van deelname aan het toernooi in Rusland. Een uitstekende start van het duel in Dublin hielp de Duitsers, die alle duels in de kwalificatie gewonnen hebben, in het zadel.



Voorafgaand aan de vijfde speelronde bedroeg de marge van Duitsland op de Noord-Ieren vijf punten, waardoor het op papier nog mis kan gaan. Dat op papier totaal iets anders is dan op het veld bleek wel in Dublin. De thuisploeg oogde zenuwachtig en onzeker en daar maakte Duitsland hardhandig gebruik van. Al na twee minuten trof Sebestian Rudy doel met een geweldig schot van afstand. De middenvelder nam de bal ineens op de slof en zag zijn harde inzet via de binnenkant van de paal in de kruising ploffen.



Twintig minuten later was het alweer raak, toen spits Sandro Wagner de 0-2 handig in het doel werkte. Daardoor zat Duitsland, dat het zonder enkele grote sterren moest doen, al snel op rozen. In het restant van de wedstrijd had de ploeg van Joachim Löw weinig meer te duchten van het thuisland en werd het ook nog 0-3 door een mooie goal van Joshua Kimmich. Het thuisland deed via Josh Wagennis nog wel wat terug in blessuretijd. Noord-Ierland ma zich na de nederlaag waarschijnlijk op kan gaan maken voor de play-offs. Het gat met nummer drie Tsjechië bedraagt zeven punten. De Tsjechen wonnen eerder op de avond met 1-2 van Azerbeidzjan.



Het ander duel in de groep, tussen San Marino en Noorwegen, eindigde in 0-8. Dat mag geen verrassing heten: San Marino staat met nul punten en een doelsaldo van -44 stijf onderaan in Groep C.