Tien landen al zeker van deelname aan het WK

23:16 – Wie donderdagavond de balans opmaakt in de WK-kwalificatie, komt tot de conclusie dat de spanning er voorlopig nog wel even in zal zitten. Meerdere landen strijden nog om een rechtsreeks ticket of een plekje bij de play-offs. Voor acht landen is de spanning volledig verdwenen; zij kunnen de vliegtickets naar Rusland al gaan boeken.



Naast gastland Rusland, dat er volgend jaar uiteraard sowieso bij is, hebben nog twee Europese ploegen zich vanavond in veilige haven gespeeld. Het gaat om Duitsland, dat won van Noord-Ierland en Engeland, dat Slovenië moeizaam klopte. België was in de vorige week speelronde al zeker van deelname aan het WK.



Buiten Europa zijn Brazilië, Iran, Japan, Mexico, Zuid-Korea en Saudi-Arabië al geplaatst.