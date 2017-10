Janssen: "Hartstikke moeilijk, maar het kán wel"

8:40 – Vincent Janssen geniet bij het Nederlands elftal al de hele WK-kwalificatiereeks de voorkeur in de spitspositie, maar bevond zich bij Tottenham Hotspur lange tijd op het tweede plan. Met een transfer naar Fenerbahçe opende de 23-jarige spits de deur naar meer speeltijd. Dat bekroonde hij tot dusver met twee doelpunten. Deze lijn hoopt hij bij Oranje door te trekken.



Janssen meldde zich begin deze week met een ander gevoel bij Oranje dan bij de vorige keren. De man uit Oss heeft weer meer vertrouwen. Na een periode met zes goals en vier assists in 39 wedstrijden voor de Spurs en vooral veel kritiek, is het gevoel van Janssen weer positief. Dat beaamt de spits in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Al heb ik ook bij Tottenham nooit het gevoel gehad dat ik het scoren was verleerd. Geen moment", aldus Janssen, die in de lastige periode misschien wel té ijverig was. "Gretigheid kan misschien ook weleens tegen je werken."



Voor de Brabander is het nu zaak om bij het Nederlands elftal laten zien dat hij weer helemaal terug is. Oranje heeft namelijk doelpunten nodig, tegen Wit-Rusland (zaterdag, uit) en Zweden (dinsdag, thuis). "De situatie waar we nu in zitten bij Oranje, hebben we zelf gecreëerd. Dat het een moeilijke opdracht wordt tegen Wit-Rusland en Zweden, is wel duidelijk. Natuurlijk weet iedereen dat we goals nodig hebben. Maar ik vind wel: eerst maar eens winnen. Ook hier geldt dat té gretig zijn ook tegen je kan werken. Als je continu gaat bedenken dat je met 4-0 of 5-0 moet winnen, is dat ook niet goed. Daarom moeten we eerst moeten we maar eens zorgen dat het loopt, dat we winnen en goed spelen. Dan komen die goals vanzelf", denkt Janssen.



Nederland moet niet alleen drie punten, maar ook een doelsaldo van +6 goedmaken ten opzichte van Zweden, dat eerst Luxemburg treft en vervolgens nog langskomt bij Oranje. "Het verschil met nummer twee Zweden is nu zes goals, maar als je twee keer wint, loop je daar normaal gesproken al aardig op in. En kijk ook eens naar de uitwedstrijd tegen Zweden. Als we niet zo veel pech hadden gehad, hadden we daar ook met 1-4 kunnen winnen, gezien de kansenverhouding. Natuurlijk wordt het hartstikke moeilijk, maar het kán wel. Dat geloof ik echt."



