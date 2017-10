Löw vol vertrouwen: "We willen de WK-titel verdedigen"

10:07 – Ook in de negende speelronde van de Europese WK-kwalificaties slaagde Duitsland erin om zonder schade te blijven. Die Mannschaft zegevierde met 1-3 bij Noord-Ierland, de nummer twee in de groep. Na negen zeges op rij kunnen de Duitsers de vliegtickets naar Rusland boeken. Daar hoopt bondscoach Joachim Löw voor titelprolongatie te kunnen zorgen.



Löw is nu met Duitsland ook in theorie zeker van de groepswinst, waardoor het WK voor de negentiende keer in de historie bereikt is. Van Noord-Ierland werd gewonnen dankzij een geweldige afstandsgoal van Sebastian Rudy en goals van Sandro Wagner en Joshua Kimmich. "Ik ben hier zeer tevreden mee", sprak Löw na afloop. "We kwamen snel op 0-2 en lieten niet gebeuren wat ons in Tsjechië wel overkwam. Toen verloren we de controle, nu niet. We hadden de regie in handen en konden het daardoor iets rustiger aan doen."



"We domineerden de hele wedstrijd, dat is mooi om te zien", vervolgt de bondscoach van onze oosterburen. De perfecte serie van negen duels zorgt nu al voor veel vertrouwen in weer een mooi WK. "We gaan daarheen om iets te winnen. We willen de titel verdedigen", zegt Löw vol overtuiging.