Gago opnieuw zwaar geblesseerd na rentree bij Argentinië

13:08 – Fernando Gago speelde donderdag voor het eerst in meer dan twee jaar tijd weer een interland voor Argentinië. Mede door een gescheurde achillespees stond hij lang aan de kant. Zijn rentree in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Peru (0-0) kende echter een dramatisch verloop.



Na dik een uur spelen mocht Gago in het stadion van zijn eigen Boca Juniors Ever Banega vervangen, het duurde vervolgens nog geen drie minuten alvorens hij zelf het veld af moest. Na een kopduel landde de defensieve middenvelder slecht, waardoor hij zowel zijn voorste kruisband als binnenste knieband afscheurde. Toch probeerde hij aanvankelijk nog even door te spelen, maar al snel werd de conclusie getrokken dat hij niet verder kon.



De 61e interland van Gago voor Argentinië is er zodoende niet een geworden, die hij zich lang zal willen herinneren. De controleur - die eerder voor Real Madrid, AS Roma en Valencia uitkwam - zal andermaal langdurig moeten revalideren.