Cassierra looft Huntelaar: "Hij is een icoon in Nederland"

19:07 – Mateo Cassierra speelt inmiddels alweer ruim een jaar bij Ajax. De jonge Colombiaan speelt zijn wedstrijden nog altijd bij Jong Ajax, maar kijkt positief terug op de afgelopen periode in Amsterdam. De aanvaller heeft in Kasper Dolberg en Klaas-Jan Huntelaar sterke concurrentie en dus wacht hij geduldig op een kans.



"Ik heb vorig jaar veel gespeeld en mensen hadden waardering voor me. Daarom wil ik hard blijven werken", blikt Cassierra in gesprek met Ajax TV terug op het afgelopen seizoen. "Ik ben dit seizoen met een goed gevoel begonnen. Ik heb nog niet in het eerste kunnen spelen dit seizoen, maar daarom blijf ik bij Jong Ajax hard werken en probeer ik alles goed te doen. Ik hoop mijn kans te grijpen als die zich voordoet."



Afgelopen zomer werd Huntelaar gecontracteerd en dat betekende nog een concurrent erbij voor Cassierra. "Hij heeft op wereldniveau gespeeld en is een icoon in Nederland. Ik probeer dingen van hem te leren. Hij is een goede spits en dat is goed voor mijn ontwikkeling. De meerderheid van dit team is erg jong en kan veel leren van iemand met zoveel ervaring. Hij steunt ons enorm. Op deze manier blijf je scherp en kun je klaar staan als de kans komt.", is de Colombiaan positief over zijn concurrent. Ondanks het gebrek aan minuten in het eerste elftal, heeft Cassierra niet aan een vertrek gedacht. "Ik speel nu bij Ajax en ga net als iedereen voor zoveel mogelijk speelminuten."