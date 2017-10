Groep D: Wales en Ierland doen goede zaken, Servië onderuit

6 oktober 2017 – Wales heeft vrijdagavond een goede stap gezet in de richting van het WK 2018 in Rusland. Op bezoek bij Georgië werd zonder Gareth Bale een nipte 0-1 zege geboekt. Het blijft echter spannend in de poule want ook Servië en Ierland kunnen zich nog direct plaatsen voor het eindtoernooi.



Georgië-Wales

Georgië was al kansloos voor deelname aan het WK, maar slaagde er desondanks in om het Wales flink lastig te maken. In de eerste helft wist Georgië goed stand te houden, maar de openingstreffer kwam er vlak na rust toch. Met een schot van een meter of twintig wist Tom Lawrence de Georgische doelman Giorgi Loria te verrassen.



Daarna was Georgië zelfs lange tijd de bovenliggende partij, maar de gelijkmaker viel niet. Daardoor doet Wales uitstekende zaken. Maandag staat voor zowel Wales als Ierland de zeer belangrijke onderlinge confrontatie op het programma. Voor beide landen is namelijk nog zowel rechtstreekse plaatsing als het mislopen van de play-offs mogelijk.



Oostenrijk-Servië

Servië leek de beste papieren te hebben om rechtstreeks naar het WK te gaan. Vrijdagavond werd echter verloren van Oostenrijk, waardoor Wales tot op één punt nadert. Ierland is de nummer drie met twee punten minder. Er leek weinig aan de hand voor Servië toen Luka Milivojevic zijn land op voorsprong zettte. Guido Burgstaller maakte echter nog voor rust gelijk.



Een kwartier voor tijd kwam Oostenrijk zelfs op voorsprong via Marko Arnautovic. Nemanja Matic zorgde nog wel voor de gelijkmaker, maar Servië kreeg kort voor tijd toch het deksel op de neus. Met nog twee minuten officiële speeltijd te gaan maakte Louis Schaub er 3-2 van. Ajacied Maximilian Wöber begon in de basis bij Oostenrijk en speelde negentig minuten. Servië speelt de laatste kwalificatiewedstrijd thuis tegen Georgië.



Ierland-Moldavië

Ook Ierland maakt als nummer drie nog kans op rechtstreekse plaatsing voor het WK. In eigen land werd een 2-0 zege geboekt op Moldavië. Daryl Murphy zette zijn land binnen twintig minuten tijd op een 2-0 voorsprong en dat bleek ook direct de eindstand. Ierland moet in de laatste speelronde op bezoek bij Wales zien te winnen om nog kans te maken op plaatsing voor het WK. Wanneer Servië verliest van Georgië kan het land zelfs nog groepswinnaar worden.