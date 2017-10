Siem de Jong helpt Jong Ajax aan zege, Fortuna onderuit

21:59 – Jong Ajax blijft ook na vrijdagavond koploper in de Jupiler League. De ploeg van Michael Reiziger boekte op De Toekomst een 2-1 overwinning op Jong FC Utrecht. Siem de Jong speelde mee met de beloften van de Amsterdammers en was direct trefzeker.



Jong Ajax kwam snel uit de startblokken met dank aan een treffer van De Jong na twee minuten. De bezoekers lieten het daar echter niet bij zitten en acht minuten later stond het weer gelijk. Sylla Sow tekende voor de 1-1. De Amsterdammers hadden het in eigen huis niet makkelijk en pas na rust werd pas weer gescoord. Mateo Cassierra maakte de 2-1 en dat bleek uiteindelijk ook de eindstand.



Daardoor is Jong Ajax ook na speelronde 8 nog koploper in de Jupiler League. Het verschil met nummer twee Fortuna Sittard bedraagt vier punten.



Fortuna Sittard-NEC

NEC heeft op bezoek bij Fortuna Sittard een 1-2 zege geboekt. Daardoor ziet Fortuna Jong Ajax uitlopen naar twintig punten terwijl de ploeg zelf op zestien blijft staan. Er leek weinig aan de hand voor Fortuna toen Finn Stokkers na zes minuten voor de voorsprong zorgde. Dankzij een prachtige treffer van Mohamed Rayhi, die van afstand hard raakschoot, viel de gelijkmaker vrij snel.



Guus Joppen maakte er vlak na rust 1-2 van voor NEC. Diezelfde Joppen kreeg echter met nog twintig minuten te gaan zijn tweede gele kaart van de avond en daardoor moesten de Nijmegenaren verder met tien man. De bezoekers hielden desondanks stand. Daardoor is NEC nu de nummer drie met één punt minder dan Fortuna.



Helmond Sport-De Graafschap

De Graafschap deed prima zaken op bezoek bij Helmond Sport. De huidige nummer vier van de competitie won met 0-2. Beide doelpunten vielen in de tweede helft. Na 55 minuten zorgde Daryl van Mieghem voor de openingstreffer. In de slotfase werd het dankzij Mark Diemers nog 0-2.



Jong PSV-Jong AZ

Na Jong Ajax tegen Jong FC Utrecht stond er vrijdagavond nog een ontmoeting tussen twee beloftenploegen op het programma. In Eindhoven trok Jong AZ aan het langste eind: 1-2. Fred Friday was de grote man aan de kant van de Alkmaarders. Hij scoorde in de laatste tien minuten van de eerste helft voor een 0-2 voorsprong voor AZ. In de tweede helft deed Matthias Verreth nog iets terug voor Jong PSV, maar daar bleef het bij.



FC Emmen-Cambuur

FC Emmen won in eigen huis vrij gemakkelijk met 2-0 van SC Cambuur. Cas Peters opende na een half uur spelen de score en de 2-0 kwam op naam van Omran Haydary te staan. Emmen komt daardoor op de zesde plaats te staan, terwijl Cambuur op plek veertien niet al te best aan het seizoen begonnen is.



Almere City-MVV

MVV ging vrijdag op bezoek bij Almere City met 3-2 onderuit. Attila Yildirim opende nog wel de score voor de bezoekers, maar daarna was vooral Almere City aan zet. Dankzij twee doelpunten van Arsenio Valpoort en een treffer van Ezra Walian stond het snel 3-1. Yildirim maakte nog wel de aansluitingstreffer, maar het bleef bij 3-2.



FC Oss-Go Ahead Eagles

Go Ahead Eagles haalde op bezoek bij FC Oss flink uit. Het werd maar liefst 1-6. Sam Hendriks scoorde tweemaal voor de bezoekers. De overige treffers kwamen op naam van Pieter Langedijk, Givan Werkhoven, Patrick Maneschijn en Joey Suk. Fatih Kamaci maakte vanaf elf meter de enige goal voor FC Oss.



FC Volendam-Telstar

Telstar komt op plek negen te staan na een 3-4 overwinning op bezoek bij FC Volendam. Joey Veerman zette de thuisploeg op voorsprong, maar Telstar liep na de gelijkmaker uit naar 1-3. Veerman zorgde vanaf elf meter voor de aansluitingstreffer, maar via Frank Korpershoek was de marge al snel weer twee. In de slotfase maakte Enzo Stroo er nog 3-4 van.



FC Dordrecht-FC Eindhoven

Ook in Dordrecht een zeer doelpuntrijk duel. De thuisploeg versloeg FC Eindhoven namelijk met 4-3. Robert Mutzers zorgde na negen minuten voor de openingstreffer en met vijftig minuten op de klok stond Dordrecht op een comfortabele 3-0 voorsprong. Dordrecht zakte daarna iets in en via Robert Mutzers werd het nog wel 4-1, maar daarna was FC Eindhoven aan zet. De bezoekers scoorden nog tweemaal, maar het was net niet genoeg om met een punt naar huis te gaan.