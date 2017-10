Groep I: IJsland nieuwe koploper, Turkije uitgeschakeld

6 oktober 2017 – In groep I blijft het voorlopig nog even flink spannend wie zich voor het WK van 2018 in Rusland gaat plaatsen. Zowel IJsland, Kroatië als Oekraïne kan namelijk nog als eerste in de groep eindigen. Turkije is na een nederlaag definitief is uitgeschakeld.



Turkije-IJsland

IJsland is na vrijdag de nieuwe koploper in groep I. Op bezoek bij Turkije werd een knappe 0-3 zege geboekt. Johann Berg Gudmundsson opende na een half uur spelen de score. Iets meer dan vijf minuten later was het alweer 0-2 voor de bezoekers. Birkir Bjarnason verdubbelde de score.



Ook na rust was IJsland de bovenliggende partij. Met vijftig minuten op de klok zorgde Kari Arnason voor de 0-3. Dat bleek eveneens de eindstand te zijn. Door de nederlaag is Turkije definitief uitgeschakeld in de strijd om een WK-ticket. Daarmee is het de vierde keer op rij dat het land ontbreekt op een WK. IJsland is met negentien punten koploper in de poule. Omdat Kosovo de tegenstander is in het laatste kwalificatieduel lijkt IJsland de beste papieren te hebben om het rechtstreekse WK-ticket te bemachtigen.



Kroatië-Finland

Kroatië zag vrijdag de koppositie naar IJsland gaan na een misstap tegen Finland. In eigen land bleef de ploeg namelijk op 1-1 steken. Tien minuten na rust was het Kroatië dat dankzij Mario Mandzukic op voorsprong kwam. Het land kreeg echter een flinke domper te verwerken toen Pyry Soiri in de laatste minuut de 1-1 binnenschoot voor Finland. Kroatië neemt het in de laatste speelronde op tegen Oekraïne.



Kosovo-Oekraïne

Oekraïne won vrijdagavond op bezoek bij Kosovo met 0-2. Daardoor komt het land, net als Kroatië, op zeventien punten te staan. Een eigen doelpunt van Leart Paqarada betekende na een uur spelen de openingstreffer. Andriy Yarmolenko verdubbelde drie minuten voor tijd de score.



Het rechtstreekse duel in de laatste speelronde tussen Oekraïne en Kroatië gaat dus bepalen wie kans blijft maken op deelname aan het WK. Daarbij heeft Oekraïne het thuisvoordeel. Beide landen kunnen ook nog als eerste in de poule eindigen, maar dan moet Kosovo wel stunten tegen IJsland.