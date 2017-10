Rodrigues wil Nederland helpen: "Zie Oranje graag op het WK"

11:43 – Het klinkt vreemd, maar in de jacht op een WK-ticket is het Nederlands elftal voor een (klein) deel afhankelijk van een speler van Telstar. Aanvaller Gerson Rodrigues stuntte tijdens de vorige speelronde met Luxemburg tegen Frankrijk. Hij hoopt dat kunststukje tegen Zweden te herhalen.



De 22-jarige aanvaller speelde onlangs met 0-0 gelijk in Frankrijk. De speler van Telstar raakte toen zelfs de paal. Een nieuwe stunt in Zweden zou helemaal mooi zijn, beseft Rodrigues. "Ik zal mijn best doen en dat zal ik ook tegen de andere jongens zeggen. Ik weet dat het voor Nederland belangrijk is dat wij een goed resultaat halen tegen Zweden. Ik hou wel van het Nederlands elftal en ze hebben een goed team. Ik zie Oranje graag op het WK", zeg de 22-jarige vleugelspeler tegen de NOS.



Luxemburg staat vijfde in de kwalificatiegroep, met evenveel punten als hekkensluiter Wit-Rusland.