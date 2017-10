Dost in wedstrijdselectie Oranje, Veltman op de tribune

13:08 – Bondscoach Dick Advocaat heeft Bas Dost opgenomen in de definitieve selectie van het Nederlands elftal voor de belangrijke wedstrijd tegen Wit-Rusland. De aanvaller raakte vrijdag op de training geblesseerd aan zijn knie, maar is fit genoeg om minuten te maken in Borisov. Joël Veltman zal sowieso niet in actie komen. De Ajacied is buiten de 23-koppige selectie gelaten.



Met dat nieuws komen onder meer De Telegraaf en het Algemeen Dagblad naar buiten. Advocaat heeft zijn definitieve selectie vrijdagavond ingeleverd bij de FIFA. Op die lijst staat dus de naam van Bas Dost, die ondanks een opgelopen kniekwetsuur fit genoeg is om minuten te maken.



Voor Joël Veltman zijn de druiven zuur. De rechtsback maakte deel uit van de spelersgroep van Oranje, maar heeft te horen gekregen dat Advocaat geen beroep op hem zal doen. Hij zal de wedstrijd in Wit-Rusland vanaf de tribune gaan bekijken. Dat betekent dat Kenny Tete of Daryl Janmaat in Borisov in de basis zal starten.