'Shelvey breekt hand tijdens ruzie bij Newcastle United'

16:21 – Er is dit weekend uiteraard geen Premier League-speelronde, maar dat betekent niet dat er bij Newcastle United rustig aan gedaan wordt op de training. Integendeel: de vonken spatten er deze week vanaf op het veld bij de promovendus. De gemoederen liepen deze week zo hoog op dat middenvelder Jonjo Shelvey zijn hand heeft gebroken bij een ruzie.



De middenvelder probeerde een ruzie tussen Jamaal Lascelles en Mo Diame te sussen, maar dat liep dus niet goed af. De ruzie was ontstaan omdat aanvoerder Lascelles zijn ploeggenoot 'lui' zou hebben genoemd. Dat bericht The Daily Mail.



Ondanks de breuk kan Shelvey volgende week tegen Southampton waarschijnlijk gewoon spelen. Hij draagt dan een brace om zijn arm. Newcastle United werd vorig seizoen kampioen van het Championship en is dit seizoen goed begonnen in de Premier League. Het staat met tien punten uit zeven duels keurig negende.