Monsterzege Zweden doet Rodrigues pijn: "Ik voel me slecht"

22:06 – De 8-0 nederlaag van Luxemburg tegen Zweden doet Gerson Rodrigues pijn. De aanvaller van Telstar deed de tweede helft mee bij de Luxemburgers. Behalve een mogelijkheid voor hem, kon hij een monsterzege van Zweden niet voorkomen. Bij de Scandinaviërs heerst logischerwijs blijdschap.



"Ik snap er ook niks van", zegt Rodrigues tegen het Algemeen Dagblad. "Na de 0-0 in Frankrijk wilden we doorpakken, maar 8-0. Tsjonge. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik voel me slecht, Nederland is toch het land waar ik speel. Ze moeten nu hoeveel goals goedmaken? 14? Oei. Dat voelt slecht. Er is niets meer aan te doen. Ik speelde alleen de tweede helft, na rust heb ik alles gegeven. Maar Luxemburg heeft niks vandaag en Oranje ook niet. Helaas."



Granqvist

Andreas Granqvist behoort met twee rake penalty's tot de doelpuntenmakers van Zweden. "8-0 is een prachtige uitslag. Het is nu afwachten wat wij dinsdag nog nodig hebben in Nederland", zegt de oud-speler van FC Groningen tegen hetzelfde medium. "Naar Oranje kijken, dat hebben we nooit gedaan. We verloren van Bulgarije, maar we bleven rustig en wonnen vervolgens in Wit-Rusland. Ja, Oranje verloor ook in Bulgarije. Toen vloog bijna iedereen eruit toch? Bij ons niet. Deze bondscoach (Janne Andersson, red.) heeft er een hecht team van gemaakt. Dat betaalt zich uit. We zijn heel blij met onze uitslag."