Advocaat blijft geloven in goede afloop: "Nog niet voorbij"

7 oktober 2017 – Dick Advocaat weigert de handdoek te gooien en houdt een sprankje hoop op het WK in Rusland. Nederland zal dinsdag in Amsterdam tegen Zweden met zeven doelpunten verschil moeten winnen om de tweede plek veilig te stellen.



Zweden haalde zaterdag uit tegen Luxemburg (8-0), terwijl Oranje tegen Wit-Rusland op een kleine 1-3 zege bleef steken. "De realiteit is dat het heel moeilijk wordt, maar het is nog niet voorbij", aldus Advocaat bij de NOS. "We moeten nog een wedstrijd spelen. Het is mogelijk."



Advocaat dacht kort na het duel met Wit-Rusland zes doelpunten meer dan Zweden te moeten scoren. Dat zijn er echter zeven. "Oh, dan maken we er nog één bij..." Aanvoerder Arjen Robben gelooft daar niet in en heeft de hoop opgegeven. "Een vreemde opmerking", aldus Advocaat.



De bondscoach bleef achter zijn speelwijze staan. Hij begon tegen Wit-Rusland niet met extra aanvallers om te werken aan het doelsaldo. "Met zes spitsen lopen we tegen een nederlaag aan. Va-banque spelen had geen enkele zin. We speelden niet onze beste wedstrijd en hadden geen controle."