Marokko houdt WK-droom springlevend na zege op Gabon

7 oktober 2017 – Marokko maakt zich op voor een zinderend slotstuk in de WK-kwalificatie. De oranje getinte Atlas Leeuwen zegevierden zaterdag bij Gabon (3-0) en kunnen zich volgende maand in een rechtstreeks duel met concurrent Ivoorkust plaatsen voor het toernooi in Rusland.



Hakim Ziyech, Karim El Ahmadi en Nordin Amrabat startten in de basis. Mimoun Mahi en Oussama Tannane bleven de hele wedstrijd op de bank zitten. Tegenstander Gabon, dat tot aan het treffen met Marokko nog een rol van betekenis speelde in groep, had de beschikking over hun ster Pierre-Emerick Aubameyang.



De hoofdrol ging naar Marokko-spits Khalid Boutaïb, die een zuivere hattrick maakte. Op aangeven van Amrabat verzorgde hij voor rust de 1-0, zijn andere twee doelpunten vielen in de tweede helft. Dankzij zijn goals gaat Marokko aan kop, met een puntje meer dan Ivoorkust. De landen treffen elkaar volgende maand in een allesbeslissend duel.