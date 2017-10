Van Dijk: "Misschien waren we in paniek? Te gehaast?"

0:29 – Ryan Babel, Virgil van Dijk en Daryl Janmaat keerden na verschillende periodes van afwezigheid terug in de basis van het Nederlands elftal. Ook met hun inbreng kon Oranje geen indruk maken. De equipe van Dick Advocaat won zaterdag weliswaar van Wit-Rusland (1-3), maar is dat na de zege van Zweden tegen Luxemburg (8-0) veel te weinig.



Onderweg in de spelersbus naar Borisov kregen de spelers de ontwikkelingen in Solna mee. "Dat was heftig, eerlijk gezegd", aldus Van Dijk tegen FOX Sports. "Het ging heel snel, maar uiteindelijk houd je volledige focus op de eigen wedstrijd. Het was onze plicht hier te winnen, hopelijk met veel goal. Het ging moeizaam. Misschien waren we in paniek, te gehaast? Ik weet niet precies wat het is."



Janmaat: "Normaal is 1-3 winnen bij Wit-Rusland niet slecht, maar de situatie is totaal anders. We moesten met 8-0 winnen, ook al was het tegen Zweden dan nog steeds een moeilijke opgave geweest. We hadden geloof in een goed resultaat hier, maar hoopten ook dat Luxemburg iets meer tegenstand kon bieden.



Volgens Babel ontbrak het Oranje ook aan geluk tegen Wit-Rusland. "We hadden de mogelijkheden om doelpunten te maken, maar we hebben gefaald. Dat zit 'm in geluk, vind ik. Niet per se in kwaliteit. Als we de dezelfde mogelijkheden nog eens tien keerkregen, scoor je acht keer. Het wordt tegen Zweden vele malen moeilijker, maar niets is onmogelijk."