Costa Rica dankzij kopbal in 95ste minuut naar WK 2018

8:27 – Het is feest in Costa Rica. Het land uit Centraal-Amerika heeft zich in de nacht van zaterdag op zondag (Nederlandse tijd) geplaatst voor het WK 2018 in Rusland. Dat deden Bryan Ruiz en consorten pas in de vijfde minuut van de blessuretijd van de thuiswedstrijd tegen Honduras: 1-1. Met een rake kopbal bezorgde verdediger Kendall Waston zijn land een WK-ticket.



Costa Rica wist dat het tegen Honduras aan een puntje genoeg zou hebben voor WK-plaatsing, maar maakte een verstijfde indruk. De zorgen nam toe naarmate de wedstrijd vorderde, zeker toen Eddie Hernandez met een harde kopbal voor de toch wel verrassende 0-1 zorgde in San José. Het duurde lang, maar de Costa Ricanen kwamen in extremis gelijk. In minuut 95 knikte Waston de bal uit een voorzet van Ruiz achter de touwen. De sprongkracht en timing van de verdediger waren indrukwekkend.



Met nog één speelronde te gaan is Costa Rica nu zeker van het WK, met zestien punten. Het land kan niet meer ingehaald worden door Panama en Honduras, die beiden tien punten hebben. Deze landen moeten zich richten op de Verenigde Staten, dat met twaalf punten derde staat en daarom nog niet zeker is van een toegangsbewijs voor het WK. Team USA kan het op de slotdag op papier wel eenvoudig afmaken, omdat de duidelijke hekkensluiter Trinidad & Tobago dan de tegenstander is van de Amerikanen. Mexico was al zeker van groepswinst.



Costa Rica, in de kwartfinale van het WK 2014 uitgeschakeld door Oranje, heeft zich als dertiende land definitief voor het WK geplaatst. Rusland, Brazilië, Iran, Japan, Mexico, België, Zuid-Korea, Saudi-Arabië, Duitsland, Engeland, Spanje en Nigeria kunnen de vliegtickets ook al boeken.