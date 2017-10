Buffon schaart zich achter geplaagde coach Ventura

12:01 – Als bondscoach van Italië krijgt Giampiero Ventura met regelmaat porties van kritiek over zich heen. Vooral nadat er afgelopen vrijdag in eigen huis teleurstellend gelijkgespeeld werd tegen Macedonië (1-1) waren de kritieken niet mals. Aanvoerder Gianluigi Buffon springt daarom in de bres voor de bondscoach.



Italië zal in de poule met daarin groepswinnaar Spanje hoe dan ook, ongeacht de uitslag van de slotwedstrijd tegen Albanië, op de tweede plaats terechtkomen, waardoor het de play-offs om WK-plaatsing zal spelen. Buffon stelt dat Ventura de juist man is om Italië in deze barragefase tot grote hoogte te laten stijgen.



"De coach heeft ervoor gekozen om jonge spelers de kans te geven en dat was ook zijn enige mogelijkheid", vertelt Buffon tegen Italiaanse media. "De resultaten waren een jaar lang goed, maar het inpassen van de spelers uit de nieuwe generatie is wel een geleidelijk proces. Ook kunnen spelers het vertrouwen bij de nationale ploeg verliezen omdat het even niet lekker loopt bij hun eigen club. Deze dingen spelen allemaal mee, zeker als het om talenten gaat."



"Ik vind de kritiek op de bondscoach niet terecht", gaat Buffon door. "Hij was een jaar lang de juiste trainer en deze twee wedstrijden veranderen dat heus niet."