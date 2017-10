Man in vorm Fellaini ligt meerdere weken uit roulatie

12:11 – Marouane Fellaini heeft de resultaten gekregen van de scan waaraan zijn knie zondagochtend onderworpen werd. De medische staf van België heeft de middenvelder daags na de 3-4 overwinning bij Bosnië-Herzegovina laten weten dat hij met een verrekking aan de knieband kampt. Daardoor kan Fellaini de komende weken niet in actie komen.



Met de stevige steun van manager José Mourinho is Fellaini dit seizoen een belangrijke schakel op het middenveld van Manchester United. De international van de Rode Duivels scoorde in de competitie al tegen Leicester City en Crystal Palace (tweemaal) en was ook in de Champions League trefzeker tegen FC Basel.



Mourinho zal balen van het nieuws over Fellaini, aangezien Man United nog maar liefst zes wedstrijden speelt in oktober. De Engelse grootmacht kruist de degens met onder meer Liverpool, Benfica (twee keer) en Tottenham Hotspur. Na zeven speelronden gaat Man United aan kop in de Premier League, samen met stadgenoot Manchester City. De rivalen hebben beiden negentien punten verzameld.



België sluit de WK-kwalificatiereeks dinsdag af tegen Cyprus, maar Fellaini kan dan dus niet mee doen. Yannick Carrasco ontbreekt eveneens, vanwege een schorsing. De Belgen waren voorafgaand aan de laatste twee duels al wel zeker van groepswinst en daarmee dus plaatsing voor het WK van komende zomer in Rusland.