De Visser draagt opvolger voor Advocaat aan: "Haal Löw!"

16:27 – Piet de Visser schuift Joachim Löw naar voren als nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Na de kwalificatiewedstrijd tegen Zweden en twee resterende oefeninterlands zwaait Dick Advocaat af en moet de KNVB op zoek naar een opvolger. De Visser, voetbaldier pur sang en meesterscout van Chelsea, adviseert een Duitse trainer.



"Ik zou graag bij het Nederlands elftal een Duitse trainer willen zien, die dan ook de baas is in de opleiding van de KNVB voor de jeugdtrainers", aldus De Visser in gesprek met de NOS. "Haal Joachim Löw! Waarom niet? De KNVB heeft geld hoor. We hebben nog steeds een grote naam in het buitenland. Alleen, we bakken er niks van. Dat moet nu direct omgedraaid worden. Anders gaan we ook niet naar het WK van 2022. En dat zou een schande zijn."



Löw is momenteel bondscoach van Duitsland, met wie hij in 2014 wereldkampioen werd. Deze week plaatste Die Mannschaft zich eenvoudig voor het komende toernooi in Rusland. Zijn verbintenis loopt door tot en met het EK van 2020.



De Visser pleit ook voor verandering op langer niveau. "Jeugdtrainers moeten spelers niet alles voorkauwen. En ze moeten meer trainen. En als de Nederlandse trainers dat niet willen, niet beloven en niet kunnen waarmaken, dan moet je er een aantal uit Duitsland halen. Duitsland heeft geleerd van de Hollandse School, maar ze hebben wel en-en gedaan. Dus de techniek, maar ook de mentaliteit en de hardheid van trainen erin gebracht."