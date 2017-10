Play-offs WK: drie landen zijn zeker, Slowakije in wachtkamer

8 oktober 2017 – Alleen de acht beste nummers twee spelen volgende maand in de Europese play-offs om vier WK-tickets. Omdat de kwalificatiereeks negen poules heeft, zal één land teleurgesteld achterblijven. Voor alle landen die als tweede eindigen geldt dat de resultaten tegen de hekkensluiter komen te vervallen. Met dat in het achterhoofd: hoe staan de zaken er dan op dit moment voor?



Drie landen zijn zeker van play-offs, Griekenland officieus ook

Noord-Ierland, Denemarken en Italië zien we in november terug in de play-offs. Minus de resultaten tegen de nummer laatst uit hun kwalificatiepoule hebben zij veertien (Italië en Denemarken) en dertien (Noord-Ierland) punten. Griekenland heeft ook dertien punten en is met dit totaal ook verzekerd van de play-offs. De voormalig Europees kampioen is de huidige nummer twee in groep H, maar kunnen in theorie achterhaald worden door Bosnië-Herzegovina. Echter spelen de Grieken dinsdag zelf nog tegen het puntloze Gibraltar. Dat zal en mag geen enkel probleem vormen.



Portugal of Zwitserland naar play-offs

In groep B spelen Portugal en Zwitserland dinsdag een enorme kraker tegen elkaar. De winnaar weet zich verzekerd van het WK, bij een gelijkspel vieren ze in het Alpenland ook feest. De verliezer krijgt in de play-offs een herkansing, want er bestaat geen twijfel over dat nummer twee van deze poule bij de beste acht zit. Op dit moment staat Portugal tweede en heeft het min de resultaten tegen hekkensluiter Andorra achttien punten. Dat is ruim voldoende.



Zweden hoopt op stunt Wit-Rusland, anders play-offs

Dat Zweden in groep A bij de beste twee eindigt, staat vast. Met een historisch wonder van Nederland houdt niemand rekening. De Scandinaviërs hopen zelf op een stunt van Wit-Rusland bij Frankrijk. Gebeurt dit, en Zweden boekt een positief resultaat in Amsterdam, dan is blågult zeker van het WK. Normaalgesproken gaat Zweden de play-offs in, want het zit sowieso bij de beste nummers twee.



Slowakije in de wachtkamer

Op dit moment is Slowakije het enige land wat in de wachtkamer zit. In groep F kroop het land al door het oog van de naald, omdat Schotland gelijkspeelde bij Slovenië. Enfin, Slowakije is in deze poule als tweede geëindigd en mag het hopen op de play-offs. Een zekerheid is dat allesbehalve. Op dit moment staat Slowakije met omgerekend twaalf punten aan de goede kant van de score, maar zal maandagavond kijken naar de wedstrijden Wales - Ierland (groep D) en Oekraïne - Kroatië (groep I). Want wat is de stand als we deze ploegen volgens het UEFA-rekensysteem in één ranglijst gooien?



1. Slowakije 10 - 12 (+10)

2. Kroatië 9 - 11 (+9)

3. Wales 9 - 11 (+8)

4. Oekraïne 9 - 11 (+6)

5. Ierland 9 - 10 (+5)



De landen die na de resultaten van maandagavond bij de bovenste twee staan, pakken de resterende play-offtickets. Bij een gelijke stand geeft het doelsaldo de doorslag in deze rangschikking.