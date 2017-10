Willem II voerde gesprekken met partijen uit China en Qatar

8 oktober 2017 – Willem II heeft oriënterende gesprekken gevoerd met partijen uit China en Qatar. Zij toonden in het recente verleden interesse om een belang te nemen in de Tilburgse club. Dat kwam naar voren in 'Einde speeltijd!', een tv-documentaire over onder andere clubovernames.



De belangstelling dateert van ongeveer twee jaar geleden. "Het is toen gebleven bij oriënterende gesprekken met tussenpersonen", zegt Willem II-directeur Berry van Gool tegen het Brabants Dagblad. "De interesse werd niet concreet."



Van Gool vindt het logisch dat hij in ieder geval luistert naar interesse. "Ik ben onder meer aangesteld om te bewerkstelligen dat we met Willem II een stabiele eredivisionist wordt. Dat heeft voor een groot deel met geld te maken. Uiteraard proberen we dat in eerste instantie zelf te bewerkstelligen, via sponsoring, spelerstransfers en seizoenkaartenverkoop. Maar het blijkt via die wegen uiterst lastig om ons doel te bereiken."



Daarom wil Van Gool zijn ogen niet sluiten voor externe interesse. "Maar wel altijd kritisch bekijken", voegt hij eraan toe. De achterban van Willem II hoeft in ieder geval geen angst te hebben dat hun club zomaar in handen komt van een investeerder. "Dat kan helemaal niet."



Van Gool vervolgt: "Als er een partij zou komen waarvan ik na onderzoek zou menen dat die bonafide is en de club op een goede manier vooruit zou kunnen helpen, dan leg ik dat voor aan de clubraad. Daarin zijn alle geledingen van Willem II vertegenwoordigd. Alleen als die instemt, kan zoiets doorgang vinden. Dan zal zeker worden bekeken of zo'n plan strookt met de clubcultuur."