Bondscoach Zweden: "Enorm veel respect voor Nederland"

9:12 – Alleen een nederlaag met zeven doelpunten of meer verschil in Nederland kan Zweden nog dwarsbomen op de weg naar het WK van komende zomer, maar dat wil niet zeggen dat de Scandinaviërs al denken dat de tweede plaats al binnen is. Bondscoach Janne Andersson heeft veel respect voor Oranje en juicht pas als de play-offs om WK-plaatsing bereikt zijn.



Het Nederlands elftal maakte in de WK-kwalificatiereeks aanspraak op zeer weinig, maar in het Zweedse kamp benadert men de tegenstander van dinsdag nog wel met waardering. "Ik kijk met veel respect naar Nederland. Ik denk dat we het dinsdag erg moeilijk krijgen", zei Andersson na de 8-0 zege op Luxemburg tegen de NOS over Oranje. "Het wordt een moeilijke wedstrijd, dus we moeten ons goed concentreren op ons spel. Ik heb enorm veel respect voor het Nederlands elftal."



Andersson benadert het duel in de Amsterdam ArenA dan ook zeer serieus. "Het is vooral belangrijk om te praten en na te denken over onze strategie tegen Nederland. Het gaat ons niet om het aantal goals, of dat er nu één, vier of vijf zijn. Wij gaan het hebben over de verdediging, de aanval en over onze strategie. Dat is het belangrijkste", aldus Andersson.



Een 7-0 nederlaag tegen Nederland zou betekenen dat Zweden nog gepasseerd wordt, bij een minder groot doelpuntenverschil gaan de Scandinaviërs naar de play-offs. "Ik ben al 32 jaar lang trainer, dus ik heb alles al wel meegemaakt. Soms win je, soms verlies je, maar een uitslag als deze komt niet vaak voor. Maar ik ga daar niet over speculeren", stelt Andersson.