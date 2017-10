Sarri maakt indruk met Napoli: "Maar Juve blijft favoriet"

10:31 – Maurizio Sarri verovert met het aantrekkelijke en dynamische positiespel van Napoli de harten van veel voetbalfans, maar de Toscaanse trainer wil nog niet stellen dat de Partenopei een favoriet zijn voor de Scudetto. Ook al heeft de ploeg uit Napels 21 punten verzameld in de eerste zeven speelronden, Sarri beschouwt Juventus (negentien punten, net als Inter) nog als de grote favoriet.



Juventus won de afgelopen zes jaar de landstitel in de Serie A en staat dus nog maar twee puntjes achter Napoli. "Rustig maar, het huidige Juventus is nog sterker dan de afgelopen zeven of acht jaar het geval was", zegt Sarri in La Gazzetta dello Sport over de concurrent. "Voor mij blijven zij de favoriet. Het is te voorbarig om onszelf met hun te vergelijken. Ik weet nog niet waar ons plafond zit, maar ik zie ons op dit moment nog niet als dé rivaal van Juventus. We zijn pas zeven wedstrijden onderweg, waardoor alles zo weer veranderd kan zijn."



Het is niet gek dat Sarri dit zegt, aangezien de competitie na de interlandbreak hervat wordt met een wedstrijd tegen AS Roma. "Roma is ook een zeer goede ploeg. Ze hebben vijf keer gewonnen, slechts één keer verloren en hebben nog een duel tegoed. Ze kunnen de strijd ook aangaan. Maar mijn Napoli is in vorm."