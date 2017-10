Strachan: "Schotland heeft een genetisch probleem"

12:25 – Er heerst verdriet in het kamp van Schotland, aangezien WK-deelname door het 2-2 gelijkspel tegen Slovenië definitief aan de neus van het land voorbij gaat. Een zege in Ljubljana was genoeg geweest voor de Schotten, maar nu bleef Slowakije ze op doelsaldo voor. Bondscoach Gordon Strachan wijst een oorzaak aan voor de eliminatie.



De oefenmeester zag vooral dat Schotland op fysiek vlak werd afgetroefd door Slovenië. "We moesten een team kiezen dat de strijd kon aangaan met hun lange en sterke spelers. We hebben echter een genetische achterstand", stelt Strachan volgens de BBC. "In de kwalificatiereeks waren we de op één na kleinste ploeg, na Spanje. Dat maakt het lastiger, omdat we net even iets harder moeten werken voor elke bal", aldus de Schotse bondscoach. "Misschien moeten we grote vrouwen en mannen samen laten komen om te kijken hoe dat uitpakt", knipoogt hij.



In tegenstelling tot de selectie van Schotland herbergt de spelersgroep van Slovenië veel grote en krachtige spelers. "Niemand kan mij vertellen dat zij op technisch vlak beter waren dan wij. Maar fysiek hebben wij dus een probleem. We kunnen de strijd aangaan, maar het kost heel veel energie. Toch kan onze groep trots zijn. Het is de beste selectie waar ik ooit mee heb gewerkt.



Schotland begon de kwalificaties met vier punten uit vier wedstrijden, maar herpakte zich met een ongeslagen reeks van zes duels. Het was uiteindelijk dus net niet genoeg om als tweede achter Engeland te eindigen.