Oss en Jong AZ op herhaling door 'te oud' AZ-team

14:32 – Een opmerkelijke gang van zaken in de Jupiler League. De wedstrijd tussen FC Oss en Jong AZ moet namelijk worden overgespeeld. Daartoe heeft de KNVB besloten, omdat de beloftenploeg uit Alkmaar bij het vorige treffen te veel 'oude' spelers opgesteld hebben. Daarmee overtraden de Noord-Hollanders de regels.



Jong AZ verscheen met drie dispensatiespelers binnen de lijnen op 15 september, toen AZ met 0-2 won bij FC Oss. Rens van Eijden, Ricardo van Rhijn en Abdel Malek El Hassnaoui kwamen negen minuten lang tegelijkertijd in actie en dat is één 'oude' speler te veel. El Hassnaoui kwam er in de 63ste minuut in en negen minuten later werd Van Rhijn eruit gehaald. Dit is tegen de regels in.



De Jupiler League-wedstrijd wordt op maandag 23 oktober om 20.00 uur opnieuw gespeeld, zo heeft de KNVB bekendgemaakt.