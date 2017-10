PSV speelt benefietduel gelijk, De Jong maakt rentree

21:11 – Het benefietduel tussen PSV en het Mexicaanse Pachuca is maandagavond in een doelpuntloos gelijkspel geëindigd. Bij de Eindhovenaren speelde Luuk de Jong negentig minuten mee. De spits viel drie weken geleden in de topper tegen Feyenoord geblesseerd uit en speelde sindsdien geen Eredivisie-wedstrijd. Daarnaast stuurde arbiter Dennis Higler in de slotfase José Esquivel van Pachuca weg.



De opbrengst van de benefietwedstrijd tegen de oude club van PSV'er Hirving Lozano is bestemd voor de slachtoffers van de aardbevingen in Mexico. Zo'n 10.500 toeschouwers vonden de weg naar het Philips Stadion.



Zij zagen dat PSV speelde met een mix van spelers uit het eerste, Jong PSV en de A-junioren. Zo maakten doelman Kyan van Dorp (17), Mauro Junior (18) en Laros Duarte (20) hun officieuze debuut. Matthias Verreth en Joey Konings (beiden 19) vierden met een invalbeurt hun debuut.



Tegen Pachuca miste De Jong een aantal goed kansen. Junior en Dante Rigo vonden ook doelman Afonso Blanco op hun pad. De Mexicanen kregen twee aardige kansen, maar had Van Dorp een goed antwoord. Meest opvallende moment was de rode kaart voor Esquivel in de slotminuten voor een overtreding op Konings. Op basis van videobeelden besloot Higler hem weg te sturen, tot verbazing van de speler zelf.